– Hvis departementet ikke pålegger oss å være med videre, så trekker vi oss ut. Vi har avsluttet forhandlingene uten å komme til enighet, sier Stanley Wirak, ordfører i Sandnes, til Aftenbladet.

Han snakker om den såkalte Byvekstavtalen som Rogaland fylkeskommune og kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola har skrevet under på.

Målet med avtalen er nullvekst i personbiltrafikken fram mot 2032, og ett av virkemidlene for å oppnå dette er en rushtidsavgift som nå ligger på 44 kroner uten bombrikke.

Partene har de siste ukene jobbet intenst med å reforhandle avtalen, men heller ikke på mandagens møte ble de enige. Stridens kjerne er rushtidsavgiften.

– Vi vil ikke være med i en byvekstavtale som inneholder rushtidsavgift, sier Wirak.

Han skal nå ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å gi beskjed om at Sandnes ikke vil være med lenger. Det kom fram under mandagens bystyremøte, ifølge Aftenbladet.

– Aldri skjedd før

Byvekstavtalen gir regionen 7,3 milliarder kroner fra staten til gange- og sykkelveger, samt tog- og buss.

Hva som nå skjer med disse pengene, vet ingen.

– Det har aldri vært en slik situasjon før hvor en part har trukket seg ut av en type avtale som denne her, så vi har ikke svarene, sier fylkesvaraordfører Marianne Chesak (Ap).

Fylkesvaraordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap). Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Hun er usikker på om Sandnes i det hele tatt har lov til å trekke seg fra en avtale som ble signert 28. september 2017, og som skal gjelde til 2023.

Siden partene heller ikke på mandagens møte klarte å bli enige om rushtidsavgiften, ligger nå ballen hos Samferdselsdepartementet.

Klar for å droppe Sandnes

En skuffet fylkesvaraordfører er uansett klar for å droppe Sandnes, og heller ha en byvekstavtale med bare Stavanger, Randaberg og Sola.

– Jeg håper vi som ønsker å fortsette, får lov til å starte egne forhandlinger, sier Chesak.

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) og varaordfører Pål Morten Borgli (Frp) vil være med på noen avtale som innebærer rushtidsavgift. Foto: Tom Edvindsen / NRK

Det er åpenbare praktiske problemer med å ha en transportavtale på Nord-Jæren uten Sandnes. De fire kommunene deler arbeidsmarked og har så å si grodd sammen.

Den nye bomringen, kalt Bymiljøpakken, er tett knyttet til byvekstavtalen. De 38 bommene som ble åpnet i oktober i fjor, er spredt over disse fire kommunene, og skal sørge for over 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.

Næringslivet bekymret

– Men du ser for deg at dette kan skje uten Sandnes?

– Ja, jeg håper det. For det er viktig at vi får dette til. Vi skulle selvfølgelig ønske at Sandnes ble med, for vi er en region som deler arbeidsplasser og hjem – vi er avhengige av hverandre, sier hun.

Næringslivet er også bekymret. NHO frykter regionen kan gå glipp av nye arbeidsplasser. Det gjør også konsernsjef i industribedriften Øglænd Systems.

– Får vi mye køer på veiene igjen, vil vi svekke attraktiviteten til regionen for å få folk til å flytte hit. Det har vi ikke råd til igjen, Geir Austigard.