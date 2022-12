Stangeland maskin utsatt for dataangrep

Stangeland Maskin er utsatt for et dataangrep og hackere krever for titalls millioner i løsepenger.

Daglig leder Tommy Stangeland sier til NRK at hackerne har kryptert alt og låst databasene.

Bedriften bruker store ressurser for å begrense skaden, og det kan ta flere måneder før de har fått oversikt.