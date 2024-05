Stangeland maskin får Rogfast-kontakt

JV Implenia Norge AS / Stangeland Maskin AS får den siste store kontrakten på Rogfast. Kontrakten har en verdi på nær 6 millarder kroner, og innebærer bygging av rundt 8,8 kilometer to-løpstunnel fra Kvitsøy i retning Bokn.

– Vi ser frem til et godt samarbeid med JV Implenia Norge AS/ Stangeland Maskin AS i hele kontraktsperioden som etter planen vil vare til og med 2030. Det er ett stort, utfordrende og komplekst oppdrag som entreprenøren har gode planer og forutsetninger for å gjennomføre. Det sier prosjektleder for E39 Rogfast på Kvitsøy, Sveinung Brude i en pressemelding.