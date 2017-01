Stålverket på Jørpeland er reddet: – Kundene banker på døren

– Vi skal ta vekk det som ikke har virket og så skal vi tilføre noe nytt, sier konsernsjef og eier i BR Industrier, Bjørn Rygg, nybakt eier av Stålverket på Jørpeland.

Sammen med Brødrene Nordbø AS skal de forsøke å gjenreise den litt over hundre år gamle hjørnesteinsbedriften.

For to uker siden kom nyheten om at Stålverket på Jørpeland gikk konkurs igjen. Det var andre gang på to år for det gamle verket. I oktober i fjor kjøpte Terje og Magnar Ur stålverkstomten, men fikk det ikke til å fungere.

Tirsdag var de nye eierne på plass, og industribyggerne regner med å være i gang med full drift innen to uker. Han føler seg trygg på at de vil få bedriften opp på beina igjen.

– Vi vil dette voldsomt. Vi er entreprenører av natur og vi har med oss folk som vil dette. Vi tror det er der slaget står, sier han.

De er allerede godt i gang med forberedelsene og er i gang med ansettelsesprosessen. De planlegger å starte med 40 ansatte.

– Kundene banker på døren

– Vi skal jobbe med grunnmuren og så skal vi bygge og reetablere dette. Kundene som har vært med, de står egentlig og banker på døra. Vi er ganske trygge på at vi skal komme opp i den farten som må til for å få dette til å bli en god historie, sier Rygg.

Han vil komme tilbake til nøyaktig hva slags produksjon de skal drive med, men sier at de har internasjonale kontakter innenfor jordbruk og oljeindustrien. De ønsker ikke å oppgi pris.

– Vi trenger litt tid for å være helt eksakte. Stort sett så er det snakk om legeringer av edle metaller. Så skal vi jobbe enda mer internasjonalt med dette.

Fornøyd med avtalen

Helt siden konkursen har bostyrer Leif Inge Håland jobbet med å få til en virksomhetsoverdragelse for å sikre arbeidsplassene på Jørpeland.

– Vi i boet er glade for vi nå har fått dette i boks, med den avtalen som ble inngått i dag, sier Håland.

Bostyrer ved Stålverket Leif Inge Håland er fornøyd med avtalen. Foto: Anders Fehn

Han sier at han føler seg trygg på at de nye eierne vil sørge for en bærekraftig drift fremover.

– Jeg tror at de som nå har kjøpt Stålverket har gjort et grundig arbeid for å se på mulighetene og føler meg forholdsvis trygg på at de vil klare det, og at vi slipper en ny konkurs på så kort tid som det gikk sist.