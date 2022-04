Stal frå Fretexboks

I Stavanger i natt fekk politiet melding om at fleire personar stal klede frå ein Fretexboks ved Varden kyrkje. Politiet var raskt på staden og trefte på to kvinner og to menn i 20-30 års alderen som hadde fleire posar. Dei blir meldt, og sak er oppretta. Posane er levert tilbake.

Og i Klepp var det innbrot i ei bu i går kveld. Der er det tatt ein radiostyrt bil, samt fleire andre gjenstandar. Sak blir oppretta.