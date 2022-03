Stal frå butikken midt på lyse dagen

Tysdag kom to menn inn på Meny Karmsundgata i Haugesund, og stal umerka med seg over 50.000 kroner. Det skriv Haugesunds Avis. Politiet trur det dreiar seg om såkalla mobile vinningskriminelle, som er folk som reiser frå stad til stad og stel for eiga vinning. Politiet ber folk om å ta kontakt om dei har tips i saka.