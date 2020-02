Stal frå butikk og reiv av parykk

Natta enda i arresten for ein 20 år gamal mann i Stavanger. Først reiv han av parykken til ei kvinne, og han fekk då beskjed om å koma seg vekk frå sentrum. Men han gjekk vidare til ein døgnopen butikk på Byterminalen, og prøvde å stela med seg nokre varer. Då blei han tatt av politiet. Han er meld for å ikkje ha gjort som han fekk beskjed om og for ordensforstyrring.