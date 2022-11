Stakk av fra politiet

En bilfører nektet å stoppe for politiet i en kontroll på E39 i Tysvær seint onsdag kveld. Utrykningspolitiet tok opp forfølgelsen av bilen, og etter lengre tid ble bilen stoppet i Førresfjorden. Føreren av bilen var en mann i 20-årene. Han hadde gyldig førerkort, og forklarte politiet at han hadde fått panikk da han så at politiet ville stanse bilen og kontrollere han.