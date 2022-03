Stakk av fra politiet

En bilfører i Klepp stakk av da politiet forsøkte å stanse ham klokken 02.30. Politiet fulgte etter bilføreren, som stanset og forsøkte å løpe fra politi. Mannen i begynnelsen av 20 årene ble raskt innhentet av politipatruljen. Mannen er mistenkes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, for å ha kjørt uten gyldig førerkort, for ikke å ha stanset for kontroll, for oppbevaring av narkotika og for bæring av kniv.