Stakk av fra politiet

Like etter midnatt ble en bil stanset i en rutinekontroll i Solaveien i Sandnes. Fører fremsto ruspåvirket, og under kontroll stakk fører av i bilen. Bilen ble funnet på førers hjemmeadresse, men fører hadde stukket av. Etter rundt to timer ble fører funnet av politihund.