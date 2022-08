Stakk av fra kontroll

En sivil patrulje fra utrykningspolitiet meldte at de var i ferd med å sjekke et kjøretøy i Kannik i Stavanger, da det plutselig økte farten og forsvant over en sluse. Personene i bilen løp fra stedet, men ble innhentet av politiet etter kort tid.

Politiet mistenker kjøring i påvirket tilstand. En av personene i bilen fremstilles for blodprøve i denne forbindelse. Det ble også funnet flere mobiltelefoner i bilen, som ble beslaglagt.