Stakk av fra kontroll

En politipatrulje forsøkte å stanse en bil for kontroll i Stavanger. Bilen unnlot å stanse på signal, det ble en kort forfølgelse før sjåfør stanset bilen og løp fra stedet. Sjåføren ble anholdt av politipatruljen like etter i nærheten av Mosvannet. Personen blir fremstilt for legevakt for blodprøve.