Stakk av fra fartskontroll på Grødem

En bil stakk fra Utrykningspolitiets laserkontroll i 70-sonen, på E39 ved Grødem i Randaberg like etter midnatt. Den aktuelle bilen ble målt til 131 km/t. Bilen ble kort tid etter funnet igjen i Dusavik og to personer knyttes til bilen. Mistenkte fører, mann i slutten av tenårene, ønsket ikke å la seg avhøre. Mistenktes førerkortet ble beslaglagt og han anmeldes for forholdene.