Stakk av etter utforkjøring

Politiet har i natt arrestert to personer etter at en bil kjørte av veien i Klepp litt før midnatt. Da politiet kom fram, var bilen forlatt, og de to blei tatt seinere om natta. Det er uklart hvem som kjørte, og begge er blitt tatt blodprøve av.