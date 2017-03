Stakk av etter kollisjon

Ein bilførar køyrde i går kveld av garde etter å ha krasja inn i ein parkert bil på Paradis i Stavanger. Seinare på natta fann politiet den aktuelle bilen på Hundvåg, og den mistenkte bilføraren fann dei i ei bod like ved. Bilføraren blei teken til legevakta for utvida blodprøve samt ein sjekk for eventuelle skader i samanheng med kollisjonen.