– Når husleien er betalt sitter jeg igjen med 3000 kroner. Det er nesten umulig å leve for. Derfor er maten her veldig viktig for meg.

Rich Hoang er student og en av mange som spiser på Fellesverket midt i Stavanger sentrum. I tillegg til å spise her, bidrar han også som frivillig.

Tre dager i uken serverer de gratis middag til de mellom 13 og 25 år som kommer. De tilbyr også nistepakke og frokost.

Middagen serveres kl. 17.30, og da sitter gjestene rundt et langbord for også å bli kjent og snakke med hverandre. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Og det er flere og flere som kommer.

I januar var det om lag ti ungdommer som brukte tilbudet i Stavanger per gang. Nå er det økt til nærmere 60.

Røde Kors ser den samme økningen i alle de 17 byene hvor de har Fellesverket.

En ungdom som vil være anonym har fått seg frokost på Fellesverket i Haugesund. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Flere enn 100.000 besøkende

Totalt hadde de 88.000 besøkende i hele fjor. Så langt år har over 100.000 vært innom.

Ifølge Røde Kors henger dette sammen med at det er flere unge med dårlig råd.

En undersøkelse fra OECD viser at fattigdom blant unge øker, mens det blir færre fattige eldre. 13 prosent av unge mellom 18 og 25 år regnes som fattige i OECD. I Norge er tallet 26 prosent.

– For noen er måltidet de får her, det eneste måltidet den dagen. De som før hadde lite har enda mindre nå etter at prisene har økt, sier rådgiver for oppvekst i Stavanger Røde Kors Vilja Mundheim.

Mads Gimre er ofte innom Fellesverket i Haugesund for å hente seg frokost før studiedagen starter. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Når NRK besøker Fellesverket i Haugesund og Stavanger er det en miks av ungdom som kommer. Alt fra flyktninger til ungdom som ikke har hatt behov for hjelp tidligere, men sier de trenger det nå.

Noen er også der på grunn av det sosiale.

– Det er et veldig bra opplegg dette, for vi studenter har ikke så god råd. Det er også veldig sosialt, sier Mads Gimre som henter nistepakke i Haugesund.

Et måltid til dagen

– Det er dumt at behovet for gratis mat eksisterer. Det beste hadde vært om alle kom fra et møblert hjem, men sånn er det ikke, sier Kim Tollefsen.

Han og Odin Sandahl-Hanssen er frivillige, og lager nå nærmere 200 porsjoner med middag i uken i Stavanger. Alt blir spist opp.

Det som blir til overs av middagene, kan ungdommene ta med seg hjem. Alt pleier å forsvinne, sier Kim Tollefsen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Mat sprer kjærlighet. Det høres litt teit ut, men jeg vet at mange unge setter pris på det Kim og jeg gjør. Mange kommer igjen, og da har de et litt breiere smil når de ser oss, sier Odin Sandahl-Hanssen.

– Mat er sosialt, og en fin måte å vise at du bryr deg om andre, sier frivillig kokk Odin Sandahl-Hanssen. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Fattige unge øker i Norge

Leder i sosialpolitisk avdeling i OECD, Monika Queisser, sier fattigdommen blant unge i Norge blant annet skyldes at unge her flytter tidligere hjemmefra enn i mange andre land.

Men hun sier at det i løpet av 40 år har økt fra veldig lave tall til dagens tall.

Det øker også med unge som sier de har for lite penger til å kjøpe mat for. I 2018/2019 var tallet 14 prosent, mens i 2021/2022 var det økt til 17 prosent i aldersgruppen 15 til 29 år, ifølge OECD.

En annen undersøkelse fra Fafo viser at mange matutdelinger i Norge strever med å kunne gi nok hjelp.

Vil helst slippe å stå i kø for matposer

– Vi har sett en enorm økning det siste året. Ungdommen forteller oss at det er fint å komme til Røde Kors, for da slipper de å stå i kø til de som deler ut matposer. For der ser alle hva de er ute etter, sier styreleder i Haugesund Røde Kors Paul Eggen.

Men det koster å lage matpakker og frokost til nærmere 80 ungdommer tre dager i uken.

I høst ble tilbudet i Haugesund reddet ved hjelp av en spleis-aksjon som fikk inn over 300.000 kroner. Også en innsamling i forbindelse med fotballkampen FKH-Brann fikk inn rundt 60.000 kroner.

Dette er ukrainsk borsj eller rødbetsuppe. En rett som ble laget etter at ukrainske ungdommer ble spurt hva de kunne tenke seg til middag. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

– Staten burde bidratt med en nødpakke til frivillige organisasjoner som vi kan bruke på mat til de som trenger det. Vi kan begrensede midler, men nok av kunder for å si det sånn, sier Eggen.

Regjeringen har ikke planer om en nødpakke, men gir ekstra millioner til ideelle organisasjoner og trossamfunn nå før jul.

– Vi har også gitt mer penger til potten som skal gå til rimelige eller gratis aktivitetstilbud til barn og unge. I år fikk Fellesverkene 9 millioner kroner fra denne ordningen, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

– Hvis jeg hadde levd veldig sparsomt kunne jeg klart meg på 500 kroner i uken på mat. Så det hjelper godt på matbudsjettet å få middag her, sier Rich Hoang. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Får noe penger, men ikke nok

I Stavanger går nå store deler av budsjettet til mat istedenfor til aktiviteter.

Røde Kors søker om penger der de kan. Fra kommunen har de søkt om totalt en million kroner. Kommunedirektøren hadde innstilt på 50.000 kroner, men flertallspartiene har innstilt på at de skal få det de har søkt om.

– Det er fantastisk at vi får det vi har søkt om. Det betyr at vi kan gi samme tilbud også neste år, sier styreleder i Stavanger Røde Kors Turid Myhra.

Rich Hoang og hans studentvenner har regnet på om de kunne klart seg uten gratis middag hos Røde Kors.

– Vi kunne klart oss, men da måtte vi levd veldig sparsomt. Jeg spiser generelt veldig lite, men når jeg er her spiser jeg mye.