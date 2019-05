Stadig dyrere sykler stjeles

Tall fra Finans Norge viser at snittverdien på en stjålet sykkel nå er nesten 8000 kroner, mot 3200 kroner for ti år siden. I natt ble William Thorsen fra Haugesund en del av statistikken. Sykkelen som nå er borte vekk, kjøpte han for konfirmasjonspengene.