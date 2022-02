Stabilt tal på covidsjuke

Det er 48 covidpasientar på sjukehusa i Rogaland i dag, og talet er stabilt sidan fredag. To covidpasientar døydde på Universitetssjukehuset sist veke.

På Universitetssjukehuset i Stavanger er det 33 covidpasientar. Det er to fleire enn på fredag. Medan det på Haugesund sjukehus er 15, noko som er to færre enn før helga.