Stabæk avviser Vikingkjøp

Mens Viking fotball melder at Markus Solbakken har skrevet under på en fireårskontakt med laget, avviser Stabæk at dette er i boks. – Vi har hatt dialog om dette og spilleren har fått lov å reise bort, men at han ble presentert som Viking-spiller ble jeg ekstremt overrasket over, sier Stabæks daglige leder Jon Tunold til TV 2.