St. Hans-bål kan bli avlyst i Sør-Norge

Det tradisjonsrike sankthansbålet står i fare for å bli avlyst i store deler av Sør-Norge.

Grunnen er at brannvesenet har innført forbud mot åpen ild i flere fylker.

Både Rogaland, Agder og store deler av Østlandet har innført forbud.

På Hasseløy i Haugesund har velforeningen arrangert sankthansfest med bål i mange tiår.

– Det er nesten som vi håper på regn, sier velforeningsleder Ivar Lykling.

Ifølge brannvesenet, må det regne i minst to døgn for at det skal bli noe bål.