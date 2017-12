SR-Bank tilbyr Viking millioner

SpareBank1 SR-Bank kommer i dag med en redningsplan for Viking, som eierne er positive til. Banken gir stadionselskapet fem millioner kroner i egenkapital, refinansiering av et lån på 55 millioner og «et betydelig beløp» i ny sponsoravtale. Både banken og eierne mener i tillegg at Stavanger kommune må avstå fra sitt krav på 70 millioner.