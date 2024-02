SR-bank styrket resultatet i fjerde kvartal

Konsernets driftsresultat på 1.815 millioner kroner før skatt, var en økning på 590 millioner kroner sammenlignet med fjerde kvartal 2022.

Det skriver banken i en pressemelding.

Konsernets driftsresultat for hele 2023 ble 5.677 millioner kroner, en økning på 1.466 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Netto renteinntekter ble 1.715 millioner kroner fjerde kvartal 2023, en økning på 429 millioner kroner fra samme kvartal i 2022.

SpareBank 1 SR-Bank tar markedsandeler og hadde en samlet utlånsvekst på 7,5 prosent siste tolv måneder ved utgangen av desember.

– Som bank er vi et speilbilde av utviklingen i norsk økonomi, og jeg er glad for å legge frem et resultat som viser at flertallet av kundene klarte seg bra gjennom 2023, sier konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer.

Driftskostnadene ble 935 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, opp 183 millioner kroner fra fjerde kvartal 2022. Økningen skyldes i hovedsak høy aktivitet i konsernet, økte personalkostnader og andre engangskostnader i kvartalet.