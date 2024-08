SR-Bank øker resultatet

Økte inntekter bidro til at SpareBank 1 SR-Bank ASA leverte et resultat for andre kvartal 2024 på 1.472 millioner kroner før skatt. Det var 136 millioner kroner høyere enn samme kvartal i fjor, opplyser banken i en pressemelding.

Utlånsveksten i konsernet siste tolv måneder er på 7,5 prosent, tilsvarende 20 milliarder kroner.

Den solide utlånsveksten bidro også til høyere netto renteinntekter. Netto renteinntekter økte med 303 millioner kroner fra andre kvartal 2023 til 1.726 millioner kroner i år, tilsvarende en økning på 21 prosent.