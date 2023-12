SR-Bank justerer opp bustadprisane framover

Trass i den siste renteauken oppjusterer SR-Bank kva dei ventar av prisauke for bustader i Stavanger-regionen. Tidlegare venta dei 4 prosent prisauke i 2024. Nå er denne oppe i 5 prosent. For åra 2025 til 2027, trur SR-Bank at prisveksten blir 4 prosent, mot tidlegare 3 prosent. Årsaka til oppjusteringa er at prisane er vesentleg lågare her enn i andre storbyområde i landet, seier sjeføkonom Kyrre Knudsen.