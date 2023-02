Spyttet på politiet og anmeldt for vold mot flere personer

Politiet fikk sent fredag kveld melding om at en kvinne var utagerende på et utested i Stavanger.

– Da politiet kom til stedet, truet hun og spyttet på politibetjentene, skriver politiets operasjonssentral.

Kvinnen i 20-årene ble pågrepet og innsatt i arrest. Hun ble anmeldt for vold mot en dørvakt, en annen gjest og politiet.