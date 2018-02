Spurtet inn til fjerdeplass

Alexander Kristoff var med i spurten i første etappe av sykkelrittet Tour of Dubai og kom i mål som nummer fire. Nederlandske Dylan Groenewegen vant. Kristoff syklet sitt første ritt for sitt nye lag UAE og var med i sluttspurten, men det tar nok litt mer tid for at spurtopptrekket fungerer i det nye laget.