– Det begynte noen dager etter nyttårsaften. Siden har det gått slag i slag, sier Eivind Vaaland i Viking Redningstjeneste.

– Først var det en del folk som sleit på glatta, men nå er det stort sett bare starthjelp, forteller den erfarne bilbergeren.

Sprengkulda har preget store deler av landet den siste tida. Den har ført til rekordhøyt strømforbruk og skiløyper på høyst uvanlige steder.

De lave temperaturene fører også til at bilbergere rundt omkring i landet opplever uvanlig travle dager:

Både Norges Automobil-Forbund (NAF) og Viking Redningstjeneste melder om dobbelt så mange oppdrag som normalt nå på nyåret.

Markedsdirektør Sjur Jensen Bay i Viking forteller om 30.000 oppdrag i januar i år, mot 15.000 i samme periode i fjor. Tendensen fortsetter i februar.

– Det er mange som har problemer med å få start på bilen sin nå som det er så kaldt. Selv om elbilene gjerne er fulladede, så har de tomt startbatteri. Da får de i likhet med fossilbilene ikke start og trenger hjelp, sier Jensen Bay.

Markedsdirektør Sjur Jensen Bay i Viking. Foto: Viking

Anbefaler ekstern lader

Hos Viking Redningstjeneste Stavanger handler hvert fjerde oppdrag om startvansker og tomme batteri. Ofte på helt nye elbiler.

– Det er mye elektronikk og mange ting som stjeler strøm. Derfor får de mye problemer med nye biler, sier daglig leder Lars Morten Nesheim.

Han har et råd til elbileiere:

– Vi anbefaler å ha en ekstern lader og lade fire ganger i året. Da vil batteriet vare mye lenger.

Daglig leder Lars Morten Nesheim i Viking Redningstjeneste Stavanger sier også nye elbiler får problemer i kulda. – Det er mye elektronikk og mange ting som stjeler strøm, sier han. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Årsaken til at startbatteriet tømmes for strøm er mye småkjøring og bruk av varmeapparat. Da nytter det ofte ikke å sette bilen på lading i en kald garasje.

Løsningen blir for mange at bilbergerne gir batteriet litt strøm, og sender bileieren ut på veien for å lade batteriet ved å kjøre en tur.

Overrasket over ny bil

Elbileier Roar Larsen i Stavanger startet dagen med en elbil som nektet å våkne til liv. Da var det ikke noe annet å gjøre enn å ringe bilberger.

– Det er en ny bil, så jeg er litt overrasket over at dette skjer. Jeg regner med det er en garantisak, sier han.

Bileier Roar Larsen. Foto: NRK

Larsen synes det er ille at han må bruke bilen unødig for at den skal lades. Men bilberger Vaaland mener det er viktig å bruke bilen hvis man vil at den skal virke.

– De som kjører lite, trenger hjelp. Og de som kjører mye, trenger ikke hjelp, sier han.