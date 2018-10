Spør om Birgitte-etterforskning

Hege Haukeland Liadal (Ap) ønsker at Justisministeren skal svare på hva som er gjort for å sikre at de riktige ressursene i dag jobber med å løse saken om drapet på Birgitte Tengs. Det er ventet skriftlig svar fra ministeren i løpet av seks dager.