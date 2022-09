Spør om alkohol på sjukehuset

Alle pasientar på Haugesund sjukehus får nå spørsmål om kor mykje alkohol dei drikk i løpet av ei veke, skriv Haugesunds avis. Det er spesielt når folk brukar alkohol for å slappa av frå stress eller for å klare å sove at det er fare på ferde, og det er ikkje alle som er klar over desse faresignala seier spesialsjukepleiar Margareth Heimdal.