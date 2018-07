Spesialskoler manglet spesialkompetanse

– Det er bekymringsfullt. For montessori- og steinerskoler er pedagogikken det viktigste, sier Anna Beskow fra tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet.

De siste årene har det blitt stadig flere steiner- og montessoriskoler i Norge. Under den borgerlige regjeringen har antallet av denne type privatskoler gått fra 75 i 2013 til 110 i 2017.

I fjor tok direktoratet en stikkprøve for å sjekke om disse skolene hadde kompetanse til å undervise i pedagogikken som er grunnlaget for skolene.

Resultatet var nedslående.

Skoler med regelbrudd Ekspandér faktaboks Steinerskolen i Stavanger*** Hjellvik Montessoriskule* Narvik Montessoriskole* Montessoriskolen Morgan* Stiftelsen Montessoriskolen i Bergen* Montessoriskolen i Stavanger** *For få lærere hadde riktig utdanning eller kompetanse, eller mangler ved lærernes kompetanse **Feil ved styresammensetning, ingen brudd på kompetanseregler ***Tilsyn ved skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og virksomhetsbasert vurdering KILDE: Utdanningsdirektoratet

Mange regelbrudd

I 2017 sjekket Utdanningsdirektoratet sju slike skoler i Norge. Fem av disse ble tatt for brudd på reglene.

Før dette hadde ikke direktoratet sjekket kompetansen på slike skoler siden 2013, bortsett fra ett tilsyn i 2015. På totalt 12 tilsyn i årene 2013–2016 ble det kunne avdekket regelbrudd på én skole.

På toppen av dette kommer den mest omfattende saken. Den omhandlet Steinerskolen i Stavanger. Direktoratet åpnet tilsyn ved skolen, som i fjor mottok drøyt 11,9 millioner kroner i statstilskudd, sommeren 2017.

Direktoratet sjekket blant elevenes utbytte av læringen. Det tok et år før den endelige rapporten var klar – i midten av juni 2018.

I den 42 sider lange rapporten kommer det frem at skolen har brutt en rekke av reglene i friskoleloven. Dette er noen av funnene:

Det er ikke god nok oppfølging av elever som får spesialundervisning og har individuelle opplæringsplaner.

Rektor sjekker ikke opp godt nok om lærerne lærer elevene det de trenger å kunne.

Daglig leder følger heller ikke godt nok opp at lærerne ivaretar elevenes rett til å kjenne til målene med opplæringen, og vurderingen av sin kompetanse.

Det er ikke alle fag elevene får informasjon om hva de mestrer og hva de må gjøre bedre.

Skolen oppfyller heller ikke kravene for å involvere elevene i vurderingen av sin kompetanse og utvikling.

I rapporten kommer det frem at skolen erkjenner at de ikke har gitt gode nok tilbakemeldinger til elvene.

Skolen mener det er rutiner for dette, men alle lærerne har ikke fulgt reglene. Skolen erkjenner også at de ikke har et godt nok opplegg for å involvere elevene. Ellers protesterer skolen på flere av punktene.

NRK har vært i kontakt med både rektor og styrelederen som nylig skal ha gått av. Rektor har blitt forelagt spørsmål, men ikke ønsket å svare.

– Vi tar det alvorlig når det blir funnet avvik, og mener det er kjempeviktig med oppfølging av friskolene, sier Anne Cathrine Bernhardsen som er daglig leder i Steinerforbundet. Hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Halvparten må ha kompetanse

– Det er bekymringsfullt at elevene på disse skolene kanskje ikke har fått den pedagogiske undervisningen de skulle ha hatt, sier Beskow.

På de fleste skolene der det har vært brudd har det vært under halvparten av lærerne som har hatt godkjent utdanning eller kompetanse. Kravet er over 50 prosent.

– Dette er en forutsetning for at de skal få drive skolen. Hvis tilsynet viser at de ikke har det, så må de rette opp i det, sier Atle Simonsen (Frp) som er statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

– Er det noe som bekymrer dere?

– Vi synes ethvert brudd på regelverket er uheldig. Elevene skal få den opplæringen de har krav på. Når en skole er godkjent for dette, så forventer vi at de følger kravene, sier Simonsen.

Daglig leder i Norsk Montessoriforbund, Nina Johansen, erkjenner at montessoriskolene har en utfordring.

– Det er en stor utfordring å få tak i personal. Skolene jobber kontinuerlig med etter- og videreutdanning, men det tar tid å utdanne. Det er ofte små skoler og én person som slutter kan føre til at man faller under grensen.

– Er dette noe som bekymrer dere?

– Vi mener at det må være minst 50 prosent som har utdanning, helst mer. Blir dette en utfordring over tid, så er det bekymringsfullt, sier Johansen.

– For lett å starte skole

– Det har blitt for lett å starte opp friskole i Norge.

Det mener utdanningspolitisk talsperson i SV, Mona Fagerås.

Hun tror det er spesielt elever som sliter i fellesskolen som begynner på skoler med spesialpedagogikk. Og derfor er det viktig at skolene har nok kompetanse slik at disse elevene får opplæringen de har krav på.

Mona Fagerås er utdanningspolitisk talsperson i SV. Foto: Markus Thonhaugen / NRK

– Skal man få tillatelse til å ha friskoler, må det være spesielle krav til kompetansen, sier Fagerås.