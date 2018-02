Spent på om Preikestolen er med i MI-trailer

Skuespilleren har publisert et actionbilde av seg selv hengende utenfor Preikestolen over Lysefjorden både på Twitter og Instagram. Cruise skriver at de første filmklippene vil bli vist for verden søndag.

– Traileren for Mission Impossible kommer i dag. Jeg er gleder meg til at alle skal få se den, skriver Cruise.

Det er ventet at den første traileren for «Mission Impossible 6» får premiere i en reklamepause under Super Bowl-finalen i USA søndag, altså natt til mandag norsk tid.

Årets tv-høydepunkt

Finalen i amerikansk fotball er årets tv-høydepunkt i USA med over 100 millioner seere. Det var hovedrolleinnehaver Tom Cruise selv som avslørte trailer-nyheten på det britiske talkshowet til Graham Norton.

Skuespilleren besøkte Ryfylke i Rogaland i november i fjor for å spille inn scener på Preikestolen til den kommende filmen. Der ble det blant annet spilt inn en stuntscene hvor Cruise klatrer opp de siste meterne til toppen av fjellet.

Cruise er kjent for å gjøre sine egne stunts og ble under norgesbesøket fotografert da han hang i et tau utfor stupet.

Spent ordfører

Bjarte Dagestad (H) er ordfører i Preikestol-kommunen Forsand. Han er spent på om scenene fra Preikestolen er med i filmtraileren.

– Jeg forventer og håper det er noe fra Preikestolen i traileren. Jeg regner med det er en av de mest spektakulære scenene i filmen, så det blir spennende å se.

Det er det amerikanske filmselskapet Paramount som lager filmen, mens United international pictures (UIP) Norge er den norske distributøren.

«Mission Impossible 6» har premiere i USA 27. juli. Den norske premieren er 3. august.

Krefter i lokalsamfunnet rundt Preikestolen arbeider for å få til verdenspremiere og utekino på Preikestolplatået.