Spennende trekning for Avaldsnes

Vinnerne av de 10 gruppene, samt den beste toeren, slutter seg til LSK Kvinner og de 20 andre lagene som har walkover til første cuprunde i oktober.

Ti lag på ulike seedingsnivåer er allerede plukket ut som vertslag for miniturneringene i slutten av august.

Avaldsnes skal enten til Bosnia-Hercegovina (SFK Sarajevo), Estland (Pärnu), Georgia (Martve), Kypros (Apollon), Montenegro (Breznica), Nord-Irland (Linfield), Romania (Cluj) eller Slovenia (Olimpija Ljubljana).

De to siste vertslagene, kroatiske Osijek og ungarske MTK Hungaria, er på samme seedingsnivå som Avaldsnes og havner dermed ikke i samme gruppe.

Les også: Avaldsnes vant i serieåpningen

Viktig for kvinnefotballen

Det er viktig for norsk kvinnefotball at Avaldsnes tar seg til cupspillet og at begge de norske deltakerne helst tar seg videre noen runder.

De siste årene har de norske lagene vært svært uheldige i trekningen, møtt absolutte topplag og røket ut tidlig. Det har ført til at Norge har falt på UEFA-rankingen for kvinner og er nede på 12.-plass.

Den plassen gir seriemesteren plass i cupspillet og toeren i kvalifiseringen, men 13.-plass ville gitt bare en deltaker, og seriemesteren ville måttet spille kvalifisering.

Tøft å henge med

Forrige sesong røk både Avaldsnes og LSK Kvinner ut i 1. runde, mot henholdsvis Lyon og Paris Saint-Germain. De to franske lagene møttes i mesterligafinalen i mai.

Med slike motstandere er det ikke lett å sikre viktige rankingpoeng.

Kvalifiseringsturneringene spilles i tiden 22. til 28. august. Første cuprunde (16-delsfinalen) trekkes 1. september og spilles i oktober med hjemme- og bortekamper.