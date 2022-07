Speidarar evakuert frå leiren

Over 100 speidarar måtte evakuerast i går frå landsspeidarleiren Gnist i Forsand. Det kom så mykje regn i leirområdet at 106 speidarar måtte flytta frå teltleiren og inn i klasserom, gymsal og eit stort fellestelt. Regnet var så kraftig at delar av leirplassen blei oversvømt. Det er om lag 3500 speidarar samla på landsleiren i Forsand.