Speidarane slepp unna straff

Politiet har lagt vekk anmeldelsen mot Speidernes beredskapsgruppe på Ådneram i Sirdal, om ulovleg snøscooterkøyring. Det skriv avisa Agder. Lensmannen i Sirdal gav for to år sidan speidarane løyve til å køyre ein snøscooter-tur på bakgrunn av ein utdatert øvingsplan. Då blei speidarane meldt til politiet av Statens naturoppsyn, men nå er saka lagt vekk fordi det som skjedde ikkje var straffbart. – Det var godt å ta imot denne beskjeden for denne saka har lege over oss lenge nå, seier Ivar Anton Nøttestad, som er leiar for Speidernes beredskapsgruppe på Ådneram i Sirdal.