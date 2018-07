Spedbarn fikk flyerstatning

Et spedbarn uten egen billett er tilkjent erstatning for en flyforsinkelse. Det er første gang Transportklagenemnda gir et spedbarn samme rett som en voksen. Ifølge flysmart24 betalte foreldrene 300 kroner i gebyr for å få barnet med og fikk 4.000 kroner i erstatning. Forsinkelsen på flyet fra Oslo til Burgas i Bulgaria var på drøyt fire og en halv time.