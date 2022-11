Sparket politibetjenter i ansiktet

Klokken 17.15 meldte Politiet i Sør-Vest om en utagerende mann i en matbutikk i Lurabyen Shopping, Sandnes. Kort tid etter meldte politiet at en patrulje hadde fått kontroll på mannen.

– Personen blir anmeldt for vold mot politiet etter at to tjenestepersoner fikk spark i ansiktet, skriver politiet i en melding.

Politiet opplyser at det ble brukt pepperspray for å få kontroll på mannen, som blir satt i arresten. Ingen skal ha kommet til skade som følge av episoden.