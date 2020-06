Sparket mann som lå i bakken

Politiet i Stavanger pågrep to menn på 19 og 20 år søndag morgen. Mennene er siktet for kroppsskade, etter at de slo ned, og sparket en mann i 20 årene i sentrum ved to tiden natt til søndag. Mannen som ble slått ned måtte til legevakten.