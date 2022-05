Sparket i ansiktet

En mann i 20 årene ble anmeldt for kroppskrenkelse etter at slagsmål ved et utested i Egersund klokken 02.24. En jevnaldrende mann hadde blitt sparket i ansiktet, og tok seg til legevakten selv. 20 åringen som sparket ble anmeldt for kroppskrenkelse, og ble bortvist fra Egersund sentrum.