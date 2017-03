Sparer opp mot 30 milliarder

Nye Veier AS anslår at de kan kutte kostnadene for E39 mellom Lyngdal og Ålgård med 20 prosent. – For hele porteføljen er det en besparelse på opp mot 30 milliarder kroner. Det er gledelig, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp).