Spår høgare oljepris

Senioranalytikar Eirik Larsen i DNB, trur at oljeprisen kjem til å stige. I dag er den rett under 70 dollar fatet, men i løpet av dette og neste år, er det grunn til å tru at den minst når 75 dollar sa Larsen på arrangementet Rogaland på børs i dag.