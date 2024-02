Sp-politikar meiner ferjebetalingssaka går i heilt banal retning

– Når Stavanger kommune nå vurderer å betale for at ferjene i kommunen skal fortsetja å vera gratis, så har denne saka utvikla seg i ein heilt banal retning, seier gruppeleiar for Senterpartiet i fylkeskommunen, Hanne Marte Vatnaland. – Gratis ferjer skal Stavanger sleppe å betala for. Rogaland fylkeskommune får trass i alt tilskott frå regjeringa for at ferjene skal fortsetja å vera gratis, seier ho.