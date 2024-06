Sovnet i stjålet bil

I løpet av natten har det vært innbrudd i bedrift på Lura. Det ble stjålet noe gods fra stedet. I tillegg ble det stjålet to varebiler. Den ene bilen ble funnet like ved kort tid etter at politiet fikk melding onsdags morgen. Cirka klokka 08.15 ble den andre bilen funnet etter at politiet fikk ny melding om at en person satt og sov i bilen i Luramyrveien. Politiet kjørte til stedet, og fikk kontroll på bil og mann. Mannen i 30-årene er pågrepet og kjørt inn til arresten.

Bilene er nå levert tilbake til eier.