Søskenbarn av klimaminister aksjonerte

Vebjørn Bjelland Berg, som er søskenbarn til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap), var en av tre klimaaksjonister som tok seg ulovlig inn på rullebaneområdet på Gardermoen i dag tidlig, melder Dagbladet.

Aktivistene fra gruppen «Folk mot fossilmakta» brukte vinkelsliper for å komme seg gjennom gjerdet.

Bjelland Eriksen sier til avisen at han og søskenbarnet har ulike syn på hvordan omstillingen skal skje og hvordan de fronter sine meninger.



Gruppa ønsker at den norske regjeringa signerer en juridisk bindende avtale for å stoppe utvinning og forbrenning av olje, gass og kull innen 2030.