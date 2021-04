Disse Haaland-bildene krever enorme mengder strøm

Det er ikke bare e-poster som trekker mye strøm. Vår internettbruk er med på å holde oppe behovet for energi. Dette gjelder ikke minst sosiale medier.

I forrige uke ble Erling Braut Haaland den nordmannen med flest følgere på bildedelingstjenesten Instagram, ifølge Aftenbladet. Han gikk forbi artisten Alan Walker fra Bergen som har 8,3 millioner følgere.

Med sine 8,6 millioner følgere, bruker ett bilde på Haalands profil nok strøm til å holde en bolig varm et par uker, ifølge NRKs utregning.

Et annet eksempel er fotballstjerne Cristiano Ronaldo, som har godt over 200 millioner Instagram-følgere.

– For hvert bilde han legger ut, kreves det like mye energi som å varme opp et norsk hjem i ett år, sier bærekraftsansvarlig Mari Tysnes Tunheim i IT-selskapet Atea i Stavanger.

Cristiano Ronaldos Instagram-profil fører til økt bruk av strøm når det legges ut et bilde. Men i stedet for å slutte å publisere bilder på sosiale medier, kan du slette gamle e-poster for å spare på strømmen. Foto: Skjermdump

Slik kan vi kompensere

Hun har regnet på hvor mye strøm vi sparer på å slette e-poster i stedet for å ha dem liggende. Og hva en Instagram-post fra Cristiano Ronaldo ville spart av energi.

For hver gang vi bruker mobilen, bruker vi ikke bare strøm på mobilen, men bidrar til strømforbruk ved datasenteret som har bildet lagret.

– Bør vi slutte å legge ut bilder eller be folk om å slutte å følge oss?

– Tja, det er mulig å kompensere ved å slette e-poster som ikke trenger å ligge i mappa.

Tidligere fortalte NRK at det er mulig å spare mye strøm ved å slette e-poster, i stedet for å lagre dem i skyen.

– Hadde vært verre med post

Ved Cicero senter for klimaforskning har de ikke regnet direkte på hvor mye strøm som kreves når Ronaldo legger ut et bilde, men en rask gjennomgang viser at det nok kan stemme med forbruket som en vanlig bolig har på å holde varmen i løpet av et år.

– Det høres nokså voldsomt ut, men når jeg ser på det, så kan det nok stemme. Dette har med volumet, at det er så mange som får dette opp, og at det er et bilde, ikke en ren tekst som gjør at det blir en del megabyte, sier forsker Borgar Aamaas.

Forsker Borgar Aamaas ved Cicero senter for klimaforskning. Foto: NRK

Ronaldo er bare et eksempel, for det er svært mange kjendiser med millioner av følgere på sosiale medier og dette krever til sammen store mengder strøm.

– Det går enorme mengder strøm til alt som har med data å gjøre. For noen år siden var anslaget at IT-sektoren brukte ti prosent av all strøm i Europa, deriblant til datasentre, sier Aamaas.

Samtidig er det mer effektivt på noen områder.

– Å sende en e-post er bedre enn å sende et brev, og å ha et digitalt møte er bedre enn å reise og møtes fysisk.

Erling Braut Haaland er toppscorer i den tyske storklubben Borussia Dortmund. Foto: RONNY HARTMANN / Reuters

– Verre før

Aamaas synes det er vanskelig å be folk begrense databruken for å spare strøm.

– Det hoper seg opp med enorme mengder data hvert eneste år, så det å ha et bevisst forhold til det er bra, men samtidig skjer det stadig forbedringer ved at datasentrene bruker mer grønn strøm, de blir mer effektive og bruker mindre strøm per megabyte.

Forskeren vil uansett ikke at Haaland skal begrense Instagram-postene sine.

– Det hadde vært verre om han sendte brev til tilhengerne sine. Så det var verre før da kjendisene sendte bilder med autograf på. Men de ville vel ikke sendt bilde til over åtte millioner tilhengere, avslutter Aamaas.