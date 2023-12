Sørpeskred i Brattlandsdalen

I går gikk det en rekke sørpeskred på riksvei 13 i Brattlandsdalen i Suldal og Ullensvang kommuner. Det var årsak til at strekningen mellom Nesflaten og Røldal ble stengt lørdag kveld.

– Skredene var små og helt ufarlige, men de kan være et tegn på at det kan komme større skred, sier byggeleder for Nord-Rogaland i Statens vegvesen Rolf Anders Svensson.

Skredene gikk i Botnen og ved Lono. Jordsmonnet er så mettet av vann at det klarer ikke å ta unna nedbørsmengdene som nå kommer.

Statens vegvesen og Mesta har mange ansatte ute for å kontrollere hvordan det står til på veiene nå. Ny vurdering om åpning av hele eller deler av riksvei 13, som er stengt i Suldal, blir gjort kl. 15.00.

Svensson oppfordrer alle til å la bilen stå i dag på grunn av værforholdene.