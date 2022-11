Sørlandsbanen fortsatt stengt

Bane Nor melder at de er på oppløpssiden med utbedringene på jernbaneskinnene etter raset ved Heskestad. Hvis alt går bra, blir det åpning rundt midnatt/tidlig på natten, slik at togtrafikken kan gå som normalt i morgen. En stor takk til alle som har stått på for å gjenåpne banen, melder selskapet.