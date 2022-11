Sørlandsbanen fortsatt stengt

Berging av det avsporede godstoget på Heskestad er krevende og fortsetter for fullt, melder Bane Nor.

Det er ennå uvisst hvor lenge arbeidet vil ta. Deretter må skadene på sporet utbedres.

Videre melder Bane Nor at tidligst mulig åpning av banen er på onsdag, og at en ny oppdatering kommer mandag ettermiddag.