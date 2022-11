Sørlandsbanen åpner onsdag kveld

Bane Nor planlegger å åpne opp trafikken på Sørlandsbanen igjen onsdag kveld. Klokken 12 i morgen vet de mer om det nøyaktige tidspunktet, ifølge Bane Nor. Sørlandsbanen er fortsatt stengt i Lund i Rogaland som følge av et større steinras ved Heskestad natt til fredag.