Sorgmelding – ikkje sjukemelding

Kristeleg folkeparti i Rogaland ønskjer å innføre sorgmelding i staden for sjukemelding, for menneske som blir råka av dødsfall i nær familie. I dag blir dei som opplever dette ofte sjukemelde, fordi det gir rett til sjukepengar, men det gir eit feil bilete av situasjonen, meiner KrF i Rogaland.

Partiet peikar på at Danmark innførte sorgpermisjon i fjor for foreldre som opplever at barn døyr.