Uværet som i Danmark har fått navn «Otto» treffer snart Norge. Det er venta nordvest full og til dels sterk storm langs kysten fra Sunnhordland til Agder.

– Det kan komme svært kraftige vindkast på opp til 40 meter i sekundet langs kysten. Det tilsvarer oransje farevarsel, sier statsmeteorolog Dina Stabell.

Vegvesenet har varslet at veier og broer kan bli stengt på kort varsel. Også fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel, og fly kan bli kansellerte.

Dette på en dag hvor flere i Norge starter vinterferien.

– Stormen kommer på et ugunstig tidspunkt. Det kan være lurt å utsette eller reise før for de som skal reise på hytta i vinterferien, sa statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid torsdag.

Den kraftige vinden som er på vei har allerede fått flere følger:

Hannes Petrowski fra Tyskland er nå værfast i Stavanger som følge av uværet.

– Kona venter på meg, og jeg har bursdag i morgen, så nå må jeg ringe henne og forklare. Vi får feire en annen dag, sier han.

Petrowski skulle ta fly til København 13.40, og videre til Hamburg.

– Vi har ikke hørt noe om uværet og vet ikke hva som skjer nå, vi må ringe sjefen vår, og må kanskje sove på hotell i natt.

Hannes Petrowski var i Norge i sammenheng med jobb. Nå får han og kollegaen hans et lenger opphold enn planlagt. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kortvarig storm

Vinden skal begynne å øke fra klokken 14 fredag ettermiddag, og vil gi seg ved 19-tiden i ytre strøk, og nærmere klokka 21 i indre strøk.

– Det går ganske raskt forbi dette lavtrykket, sier statsmeteorolog Dina Stabell.

Hun sier de fleste steder i Rogaland vil smake på at uværet kommer inn, men at det vil være lokale forskjeller.

Ved oransje farevarsel kan avganger for ferje, fly eller annen transport forventes.

SMS-en passasjerer i Norwegian har mottatt.

Det er også fare for skade på bygninger og infrastruktur, og gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen.

Oppfordringen er å feste løse gjenstander, unngå ferdsel på utsatte steder, beregne ekstra tid til kjøring og å vurdere om reisen er nødvendig.

Stormen vil ikke treffe Vestland like hardt som ventet. Grensen for det oransje varselet for kraftige vindkast er flyttet lenger sør, men inkluderer fremdeles Bømlo.

Fire internasjonale skoler i Stavanger stenger tidligere fredag på grunn av det varslede uværet.

Vanligvis går elevene klokken 15.00, men i dag vil de slutte 12.30.

Vegvesenet sendte i går ut en pressemelding hvor de advarer om at veier og broer kan bli stengt, og ferjer bli innstilt.

Meteorologisk institutt skriver i tillegg at flyavganger kan bli kansellerte.

Fjellovergangene kan bli stengt på kort varsel. I Sirdal i Agder er brøytesjåfør Tore Kvinlaug urolig for kraftig snøfokk og slaps.

– Det kan bli tungt og «bæsje». Noen steder er brøytebilen fryktelig vond å kjøre, men man må jo bare ta det rolig, sier han.

Anette Sigmundstad er lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn Sola. Allerede har det vært flykanselleringer ved flyplassen, på grunn av værsituasjonen i Aberdeen.

– Vi vil forvente at det kommer kanselleringer på grunn av været som beveger seg mot oss nå. Vi oppfordrer folk til å følge med, og forholde seg til informasjonen de får fra flyselskapene, sier hun.

Lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn Sola, Anette Sigmundstad. Foto: Mathias Oppedal / NRK

SAS har tatt vurderinger av uværet og gjør nå sikkerhetstiltak ved at passasjerer kan booke om flyavgangene sine.

– SAS-passasjerer kan booke seg om til tidligere flight eller senere tidspunkt. Det gjelder reisende til og fra Stavanger, Haugesund og Bergen, sier pressesjef i SAS, Tonje Sund.

Norwegian har tilbudt sine passasjerer ombooking av fly som kan bli rammet av uværet.

I en SMS flyselskapet sendte ut til passasjerer i går, står det blant annet følgende:

«Due to the potential impact of our flights, we are currently offering free rebooking to earlier flights.»

Color Line har kansellert tre ferjeavganger (Larvik – Hirtshals, Hirtshals – Larvik og Hirtshals – Kristiansand), i tillegg er to avganger fremskyndet